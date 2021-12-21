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Россия готовится напасть на Украину накануне Рождества? Генерал прокомментировал данные разведки Великобритании

Политика
21 декабря 14:45
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В то же время, по его словам, не исключен и шантаж Москвы
Россия готовится напасть на Украину накануне Рождества? Генерал прокомментировал данные разведки Великобритании

Данные великобританских разведчиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля. Разведка целенаправленно выдает такую информацию, чтобы консолидировать все силы, в том числе и на самом высоком политическом уровне, и выставить России жесткие требования.

Об этом Новини.LIVE сказал председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Разведка Великобритании дала нам сценарий возможного развития событий и очертила острейший, чтобы предупредить о конкретных военных операциях России. Также, это как прогноз на опережение и сигнал России, что США, Великобритания и представители НАТО в курсе и готовы противодействовать такому развитию событий", - уточнил Маломуж.

Микола Маломуж

По его словам, в данной ситуации разведка целенаправленно выдает данную информацию, чтобы консолидировать все силы, в том числе и на самом высоком политическом уровне. Также она выставляет России жесткие требования по не допуску данного сценария и предупреждению о возможных последствиях.

"Москва сама может провоцировать так называемые утечки информации, чтобы нагнести ситуацию и заставить Запад согласиться на имеющиеся предложения еще до Нового года. Это невступление Украины в НАТО и нерасширение Альянса в Украине, Восточной Европе, Кавказе и в Средней Азии", - считает генерал.

В то же время экс-глава разведки предполагает, что президент России Владимир Путин может и не начать реальные военные действия. Однако, при этом стоит быть готовым к любым сценариям.

"Нам следует консолидировать наши внутренние военные силы и вместе с нашими союзниками предупредить такие сценарии. Это могут быть переговоры команды Байден - Зеленский, Джонсон - Зеленский, с представителями НАТО и странами-гарантами - Германией и Францией, а также с Путиным. Ведь если начинается война - остановить ее очень тяжело", - подытожил Маломуж.

Россия наращивает войска вблизи границ с Украиной - последние новости

  • По данным источников CNN, которые близки к американской разведке, в течение нескольких последних дней фиксируется усиление концентрации российских войск у границ Украины. Войска и техника перебрасываются железнодорожным и воздушным транспортом.
  • По оценкам разведки США, вблизи границ с Украиной находится более 50 батальонных тактических групп, еще 6 подразделений едут в пункты назначения. В каждой из таких групп может быть до 900 человек.
  • По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, в случае военного вторжения на территорию Украины, Владимир Путин понесет большие потери.
  • В конце прошлой недели МИД РФ опубликовал проект российского Договора о гарантиях безопасности, и передал США. Согласно документу, Россия и США обязуются не использовать территорию третьих государств для размещения военных баз и подготовки вооруженного нападения друг на друга.
  • Если Вашингтон пойдет навстречу гарантиям безопасности, Москва допускает позитивное развитие дальнейших отношений со США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
  • По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, российский президент Владимир Путин продолжает наращивать войска у границ с Украиной, требуя от Запада, в частности США, не допустить расширения НАТО в сторону России и остановить поставки современного оружия для Украины.
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Автор публикации
Галина Остаповец
Родилась во Львовской области, закончила Международный экономико-гуманитарный университет, работала в ведущих изданиях Украины на позиции журналиста отделов "Общество", "Мир", "Политика и комментарии". В течение последних пяти лет была журналистом интернет-издания "Обозреватель", а теперь работаю для Новини.LIVE.
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Донбасс война разведка Владимир Путин
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