Россия готовится напасть на Украину накануне Рождества? Генерал прокомментировал данные разведки Великобритании

Данные великобританских разведчиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля. Разведка целенаправленно выдает такую информацию, чтобы консолидировать все силы, в том числе и на самом высоком политическом уровне, и выставить России жесткие требования.

Об этом Новини.LIVE сказал председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Разведка Великобритании дала нам сценарий возможного развития событий и очертила острейший, чтобы предупредить о конкретных военных операциях России. Также, это как прогноз на опережение и сигнал России, что США, Великобритания и представители НАТО в курсе и готовы противодействовать такому развитию событий", - уточнил Маломуж.

По его словам, в данной ситуации разведка целенаправленно выдает данную информацию, чтобы консолидировать все силы, в том числе и на самом высоком политическом уровне. Также она выставляет России жесткие требования по не допуску данного сценария и предупреждению о возможных последствиях.

"Москва сама может провоцировать так называемые утечки информации, чтобы нагнести ситуацию и заставить Запад согласиться на имеющиеся предложения еще до Нового года. Это невступление Украины в НАТО и нерасширение Альянса в Украине, Восточной Европе, Кавказе и в Средней Азии", - считает генерал.

В то же время экс-глава разведки предполагает, что президент России Владимир Путин может и не начать реальные военные действия. Однако, при этом стоит быть готовым к любым сценариям.

"Нам следует консолидировать наши внутренние военные силы и вместе с нашими союзниками предупредить такие сценарии. Это могут быть переговоры команды Байден - Зеленский, Джонсон - Зеленский, с представителями НАТО и странами-гарантами - Германией и Францией, а также с Путиным. Ведь если начинается война - остановить ее очень тяжело", - подытожил Маломуж.

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