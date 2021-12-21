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Порошенко записал обращение из Варшавы и пообещал вернуться в Украину. Видео

Политика
21 декабря 11:52
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Сейчас политик находится в Варшаве и встречается с местными и европейскими коллегами для решения вопросов относительно Украины
Порошенко записал обращение из Варшавы и пообещал вернуться в Украину. Видео

5-й президент Украины Петр Порошенко после информации о подозрении в госизмене записал видеообращение и выложил на своих официальных страницах в соцсетях. Он заявил, что вернется в Украину в первой половине января 2022 года, а не когда того требует ГБР. 

Соответствующее видео он выложил на своей официальной странице в Telegram-канале. 

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По словам Порошенко, в то время, когда весь мир и в том числе вся Украина должна была сейчас объединиться против Путина, в Украине происходят странные вещи.

"Мне передают привет из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", - рассказал Порошенко. 

Он также отметил, что власть должна думать о государстве, а не о собственных рейтингах. Потому что именно падением рейтингов и невозможностью ничего предложить обществу он объясняет действия действующего президента и его советников. 

"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористических организаций - это переход "красных" линий. Шутки закончились и за это придется отвечать, но потом. Сейчас мы должны объединиться, спасти Украину и отбить российскую агрессию", - добавил Порошенко. 

Подозрение Петру Порошенко: что известно

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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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