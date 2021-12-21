Опубликован полный текст подозрения Порошенко в госизмене

В сети опубликован полный текст подозрения пятому президенту Украины, народному депутату от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в государственной измене.

Документ обнародовала "Украинская правда".

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Полный текст подозрения Петру Порошенко

Подозрение Порошенко касается так называемого "угольного дела". В нем экс-президенту инкриминируют "совершение уголовных правонарушений (преступлений), предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. И ст. 258 Уголовного кодекса Украины".

В подозрении говорится о том, что Порошенко совершил указанное "в ущерб суверенитету, экономической безопасности Украины в виде предоставления иностранному государству или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в другом содействии деятельности террористической организации, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

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