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Лавров выступил с военными угрозами в адрес Украины

Политика
22 декабря 13:18
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Глава МИД РФ сослался на слова Путина, что в случае любой провокации со стороны Украины, Россия пойдет на военно-технический ответ
Лавров выступил с военными угрозами в адрес Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность и может обеспечить военный ответ на "провокации".

Об этом сообщил Лавров в интервью редакциям иновещания телеканала RT.

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"Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.

Одновременно Лавров подчеркнул, что чем больше на украинских границах будет раздражителей, тем больше у них будет шансов вывести Россию из равновесия. Но Россия, якобы, не хочет войны и хочет решать конфликт другим образом.

"Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным", - добавил Лавров.

Что известно о возможном нападении России на Украину

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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Россия МИД Украина Сергей Лавров
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