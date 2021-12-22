Кабмин проинорировал спецпроверку Гогилашвили и не установил российское гражданство у кандидата

Перед назначением на должность заместителя министра внутренних дел Кабмин не организовывал специальную проверку Александра Гогилашвили и не проверял его возможное российское гражданство. Более того - в соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона "О центральных органах исполнительной власти" должности первого заместителя министра и заместителей министра относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Такой ответ предоставило МВД на запрос издания "Українські Новини".

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По информации министерства, назначение на указанные должности и увольнение с них проводится Кабинетом Министров в соответствии с порядком рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначенных на должность.

"В соответствии с абзацем 3 п. 3 порядка проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года 171, организация проведения специальной проверки претендентов на занятие должностей, назначение(избрание) на которые осуществляется президентом, Верховным Советом или Кабинетом Министров, возлагается соответственно на главу Администрации президента, руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, министра Кабинета Министров или их заместителей”, - говорится в ответе МВД.

Таким образом, в ответе МВД сняла с себя ответственность переложив ее на Кабмин. Поскольку именно правительство или заместитель министра Кабинета Министров должно было провести спецпроверку по Гогилашвили.

Что известно о скандале с Гогилашвили: