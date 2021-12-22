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Кабмин проинорировал спецпроверку Гогилашвили и не установил российское гражданство у кандидата

Политика
22 декабря 14:25
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По закону МВД не имеет полномочий проверять лиц, кандидатуры которых выдвигает правительство
Кабмин проинорировал спецпроверку Гогилашвили и не установил российское гражданство у кандидата

Перед назначением на должность заместителя министра внутренних дел Кабмин не организовывал специальную проверку Александра Гогилашвили и не проверял его возможное российское гражданство. Более того - в соответствии с ч. 5 ст. 9 Закона "О центральных органах исполнительной власти" должности первого заместителя министра и заместителей министра относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Такой ответ предоставило МВД на запрос издания "Українські Новини".

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По информации министерства, назначение на указанные должности и увольнение с них проводится Кабинетом Министров в соответствии с порядком рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений о лицах, назначенных на должность.

"В соответствии с абзацем 3 п. 3 порядка проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года 171, организация проведения специальной проверки претендентов на занятие должностей, назначение(избрание) на которые осуществляется президентом, Верховным Советом или Кабинетом Министров, возлагается соответственно на главу Администрации президента, руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, министра Кабинета Министров или их заместителей”, - говорится в ответе МВД.

Таким образом, в ответе МВД сняла с себя ответственность переложив ее на Кабмин. Поскольку именно правительство или заместитель министра Кабинета Министров должно было провести спецпроверку по Гогилашвили.

Что известно о скандале с Гогилашвили:

  • 11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту при въезде в Донецкую область. Он направлялся на автомобиле к зоне ООС.
  • Гогилашвили сразу же отреагировал на инцидент. Он извинился за свою" чрезмерную эмоциональность " и пообещал всячески способствовать проверке.
  • Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили с должности заместителя министра МВД. Позже правительство его уволил.
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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Кабинет министров МВД скандал гражданство Александр Гогилашвили
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Главная Политика Кабмин проинорировал спецпроверку Гогилашвили и не установил российское гражданство у кандидата
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