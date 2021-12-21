"Купил билет на рейс за 45 минут до вылета": Арахамия прокомментировал вручение подозрения Порошенко в госизмене

Порошенко якобы поехал в турне заграницу внезапно и купил билет на самолет за 45 минут до вылета. А судебный процесс по госизмене может закончиться ничем

Об этом Давид Арахамия рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, в том числе и Новини.LIVE.

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Арахамия о подозрении Порошенко

Арахамия заверил, что Петр Порошенко незапланированно купил билеты в эконом-класс заграницу.

"Мне кажется, что это господин Порошенко внезапно поехал в зарубежное турне. Если билет, действительно, по информации из СМИ, был куплен в 19:40, а рейс на 20:15, то ни о чем запланированном не может даже идти речи. Никто же не покупает билет на эконом-класс, а господин Порошенко очень редко летает эконом-классом, за 45 минут до вылета. На запланированное мероприятие. Мне кажется, что это не правдоподобная информация", – отметил он.

Также Арахамия сообщил, что подозрение было ожидаемым и показания бойцов "Альфы" раскрывают дело.

"Подозрение было ожидаемое. Я неоднократно сам на многих эфирах это комментировал, когда господина Медведчука арестовали, потом Кузяру, потом оказали подозрение господину Демчишину, было известно, что эти команды по закупке угля уходили из самых высоких кабинетов прежней власти. К тому же, мы знаем, что сейчас много бойцов спецподразделения "Альфа" занимались тогда перевозкою этих денег, дают показания, кто давал приказы, потом руководители "Альфы" рассказывают, кто им предоставлял. Вы же знаете, что эти люди, шахтеры, сначала из украинского бюджета сначала в наличные переводили это через сетку банков. Затем спецподразделение "Альфа" перевозило это на ту территорию, затем передавали эти деньги боевикам. Эти боевики были оформлены официально на наши государственные шахты и получали зарплату из государственных средств", – пояснил он.

Давид Арахамия также заявил, что в случае подтверждения подозрения Порошенко стоит запретить заходить в ВР.

"Я считаю, что, если эта информация подтвердится, нужно запретить Порошенко заходить в Верховную Раду. Если он на каждом углу кричал, что он патриот и такое делал, то я думаю, что оценка будет и политическая и общественная", – отметил он.

На уточняющий вопрос журналистки Новини.LIVE Арахамия ответил, что судебный процесс Порошенко может закончиться ничем.

"Я не знаю. Мы же не вмешиваемся в следственный процесс. Думаю, что такое надо спрашивать у адвокатов и экспертов. Я также думаю, что очень много свидетельств есть о том, что это делалось. Но должным ли следствие соберет доказательную базу и должным ли образом отреагирует суд. Есть очень много громких судебных процессов, которые закончились ничем", – заявил он.

Что известно о подозрении Порошенко: