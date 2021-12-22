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"Дебилы, значит": "слуга" Галушко вместо извинений во второй раз оскорбил полицейских

Политика
22 декабря 16:44
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Нардеп утверждает, что правоохранители остановили его автомобиль без каких-либо оснований
"Дебилы, значит": "слуга" Галушко вместо извинений во второй раз оскорбил полицейских

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко, попавший в скандал из-за своих разборок с полицейскими, не стал извиняться и настаивает на своей правоте.

Об этом свидетельствует его комментарий телеканалу "Украина 24".

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Как прокомментировал Галушко инцидент с полицейскими

Галушко утверждает, что правоохранители остановили его автомобиль без всяких оснований.

"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований", – заверил народный избранник.

По его словам, полицейские обыскали его рабочие и личные документы, а также барсетку и кошельки, находившиеся в машине.

"Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит", – заявил Галушко.

В то же время в комментарии "Стране" нардеп опроверг заявление фракции "Слуга народа" о шантаже данным видео со стороны бывшего руководителя МВД Арсена Авакова.

"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошёл год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания", – отметил он.

По словам депутата, этот вопрос был полностью исчерпан еще год назад. Галушко добавил, что не понимает, почему он раздувается сейчас.

Что известно о скандале с Галушко

  • 22 декабря в сети появилось видео, как еще 18 декабря 2020 года полиция остановила автомобиль нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко за нарушение ПДД. Он нецензурно выражался и оскорблял полицейских.
  • Во фракции "Слуга народа" осудили действия и назвали неприемлемым поведение нардепа Николая Галушко.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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