"Дебилы, значит": "слуга" Галушко вместо извинений во второй раз оскорбил полицейских

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко, попавший в скандал из-за своих разборок с полицейскими, не стал извиняться и настаивает на своей правоте.

Об этом свидетельствует его комментарий телеканалу "Украина 24".

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Как прокомментировал Галушко инцидент с полицейскими

Галушко утверждает, что правоохранители остановили его автомобиль без всяких оснований.

"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований", – заверил народный избранник.

По его словам, полицейские обыскали его рабочие и личные документы, а также барсетку и кошельки, находившиеся в машине.

"Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит", – заявил Галушко.

В то же время в комментарии "Стране" нардеп опроверг заявление фракции "Слуга народа" о шантаже данным видео со стороны бывшего руководителя МВД Арсена Авакова.

"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошёл год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания", – отметил он.

По словам депутата, этот вопрос был полностью исчерпан еще год назад. Галушко добавил, что не понимает, почему он раздувается сейчас.

Что известно о скандале с Галушко