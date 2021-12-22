"Дебилы, значит": "слуга" Галушко вместо извинений во второй раз оскорбил полицейских

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко, попавший в скандал из-за своих разборок с полицейскими, не стал извиняться и настаивает на своей правоте.
Об этом свидетельствует его комментарий телеканалу "Украина 24".
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Галушко утверждает, что правоохранители остановили его автомобиль без всяких оснований.
"Там вранье все написано. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований", – заверил народный избранник.
По его словам, полицейские обыскали его рабочие и личные документы, а также барсетку и кошельки, находившиеся в машине.
"Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы значит", – заявил Галушко.
В то же время в комментарии "Стране" нардеп опроверг заявление фракции "Слуга народа" о шантаже данным видео со стороны бывшего руководителя МВД Арсена Авакова.
"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошёл год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания", – отметил он.
По словам депутата, этот вопрос был полностью исчерпан еще год назад. Галушко добавил, что не понимает, почему он раздувается сейчас.