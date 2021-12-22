"Дебилы, как вы можете осматривать авто": "слуга" Галушко устроил скандал с полицейскими. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно выражался и оскорблял полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД. За рулем был водитель нардепа.

Видео инцидента опубликовала Украинская правда.

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Галушко устроил скандал с полицейскими

По данным источников издания, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Примерно в 4 утра полицейские остановили авто в центре Киева за пересечение двойной полосы.

Галушко приехал на место остановки, чтобы "защитить" своего водителя. Он, используя нецензурную лексику и оскорбления, объяснял правоохранителям, что это авто народного депутата. Поэтому они якобы не имели права его останавливать.

Полицейские отметили, что на машине не написано ли она нардепу. Также они подчеркнули народные избранники не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обзывает полицейских "дебилами" и "больными на голову".

Во время разговора стало понятно, что машина Toyota Land Cruiser, которую остановила полиция, принадлежит матери депутата. Это подтверждает и декларация Галушка.

Как отреагировали на инцидент в "Слуге народа"

Его действия в "Слуге народа" осудили и назвали неприемлемыми. Оказалось, что инцидент произошел 18-го декабря 2020-го года, а сам нардеп знал о существовании видео, ведь его шантажировал бывший руководитель МВД.

По словам самого Галушка, видео появилось из-за того, что он поддержал отставку Авакова. Он отметил, что запись опубликовали только теперь из-за того, что даты совпадают с нынешними, поэтому можно воспринять инцидент как недавний.

"Такое поведение депутата неприемлемо и оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него" ,- отметили во фракции.

Как скандал прокомментировал сам Глушко

Николай Галушко не стал оправдываться и снова оскорбил правоохранителей, мол, неправы были они. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Там вранье все написано. Не было ни одного нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: мы могли это делать". Дебилы значит", - заявил в эфире нардеп.

А в комментарии изданию "Страна" Галушко заявил, что давления со стороны Авакова на него не было.

"Никакого давления на меня не было и нет. Этот инцидент произошел год назад. Передо мной извинились ребята за неправильные действия, я извинился за свои грубые высказывания. Этот вопрос полностью исчерпан еще год назад. Почему оно раздувается сейчас? Это я уже не знаю, значит кому-то это интересно",- заявил Галушко.

Что говорят в Верховной Раде

Нардеп от ОПЗЖ, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка, заявил, что правоохранители должны рассказать, какое служебное расследование в отношении сотрудников полиции было проведено.

Также он отметил, что руководитель Нацполиции тоже должен "отвечать".

"Вместе с Галушкой пусть все-таки выходит руководитель Национальной полиции, который "покрывал" год эту историю, и также отвечает", - отметил Мамка.

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