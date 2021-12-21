Чаус просит ОАСК признать незаконным его увольнение с должности судьи

Экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус обратился в Окружной административный суд города Киев с просьбой обжаловать его увольнение с должности и дисциплинарное наказание.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.
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Чаус оспаривает свое увольнение с должности
Чаус направил в суд два административных иска.
- В одном иске – обжалует решение Днепровского районного суда г. Киев, в котором он работал, приказ о его отчислении из штата судей.
- В другом – просит признать противоправными обращения этого же суда в Высший совет правосудия по приведению Чауса к дисциплинарной ответственности.
Сейчас аппарат ОАСК решает, открывать ли производство.
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- Высший антикоррупционный суд продолжил круглосуточный домашний арест экс-судьи Николаю Чаусу.
- 6 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование относительно экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой передали в суд дело бывшего судьи Николая Чауса. Тот, находясь в должности, требовал и получил взятку в размере 150 тыс. долларов США.