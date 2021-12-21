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Чаус просит ОАСК признать незаконным его увольнение с должности судьи

Политика
21 декабря 21:54
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Он направил в суд два административных иска
Чаус просит ОАСК признать незаконным его увольнение с должности судьи

Экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус обратился в Окружной административный суд города Киев с просьбой обжаловать его увольнение с должности и дисциплинарное наказание.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

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Чаус оспаривает свое увольнение с должности

Чаус направил в суд два административных иска.

  • В одном иске – обжалует решение Днепровского районного суда г. Киев, в котором он работал, приказ о его отчислении из штата судей.
  • В другом – просит признать противоправными обращения этого же суда в Высший совет правосудия по приведению Чауса к дисциплинарной ответственности.

Сейчас аппарат ОАСК решает, открывать ли производство.

Больше новостей о деле Николая Чауса

  • Высший антикоррупционный суд продолжил круглосуточный домашний арест экс-судьи Николаю Чаусу.
  • 6 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование относительно экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой передали в суд дело бывшего судьи Николая Чауса. Тот, находясь в должности, требовал и получил взятку в размере 150 тыс. долларов США.
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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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ОАСК Николай Чаус
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