Белый дом подтвердил курс Украины в НАТО, несмотря на угрозы России

В США считают, что вопрос отношений Украины и НАТО должны решать сам Киев и 30 стран-участников Альянса.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, передает "Укринформ".

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Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация стоят на том, что "право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах – ключевой принцип европейской безопасности".

По словам Псаки, Вашингтон заявлял об этом ранее, и такая позиция остается неизменной. США, подчеркнула она, поддерживают стремление стран присоединяться к НАТО и выполнять конкретные требования.

"Относительно отношений НАТО с Украиной, то этот вопрос должны определять только Украина и 30 союзников по Альянсу", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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