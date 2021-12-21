live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Арахамия заявил, что отказался от "тысячи Зеленского"

Политика
21 декабря 17:54
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 104
views-icon
Читать на украинском
Политик назвал неправильным пользоваться деньгами, которые должно получить украинское население
Арахамия заявил, что отказался от "тысячи Зеленского"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не будет использовать деньги, которые по программе президента Украины Владимира Зеленского будут выплачивать полностью вакцинированным украинцам. 

Об этом он заявил во время итоговой конференции во вторник, 21 декабря. 

Читайте также: Экономические паспорта будут выдавать не только детям? В Раде высказали идею

"Я видел как это люди делают – очень быстро и диджитально я бы сказал. А я отказался. Я тоже подпадаю под программу, но мне кажется, что это не очень правильно", – заявил Арахамия.

На уточнение журналистов о переводе денег на благотворительность Арахамия ответил, что давно бы это сделал, если бы так можно было сделать. 

Заявления Арахамии ранее

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 104
Давид Арахамия вакцинация Слуга народа деньги
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика Арахамия заявил, что отказался от "тысячи Зеленского"
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен