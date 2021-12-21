Арахамия заявил, что отказался от "тысячи Зеленского"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не будет использовать деньги, которые по программе президента Украины Владимира Зеленского будут выплачивать полностью вакцинированным украинцам.

Об этом он заявил во время итоговой конференции во вторник, 21 декабря.

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"Я видел как это люди делают – очень быстро и диджитально я бы сказал. А я отказался. Я тоже подпадаю под программу, но мне кажется, что это не очень правильно", – заявил Арахамия.

На уточнение журналистов о переводе денег на благотворительность Арахамия ответил, что давно бы это сделал, если бы так можно было сделать.

Заявления Арахамии ранее