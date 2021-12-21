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Адвокат Порошенко назвал дату возвращения политика в Украину

Политика
21 декабря 22:25
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В Государственном бюро расследований политика ждут 23 декабря
Адвокат Порошенко назвал дату возвращения политика в Украину

Петр Порошенко вернется в Украину в 10-ых числах января 2022 года.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков в эфире ток-шоу "Діалог з країною" на телеканале LIVE.

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Когда Порошенко вернется в Украину

"Насколько я знаю, Петр Порошенко вернется в Украину в 10-ых числах января", – заявил Новиков.

Пятый президент Украины сейчас в рабочей поездке в Польше, а именно в Варшаве. Но Арахамия заявил, что Порошенко купил билет на самолет за 45 минут до вылета и в эконом-класс – якобы эта поездка была незапланированной.

В Государственном бюро расследований политика ждут 23 декабря.

Если в ГБР и прокуратуре считают, что Порошенко уже объявлено подозрение и при этом он не появляется для совершения процессуальных действий, то это повод объявить его в розыск.

Что известно о ситуации вокруг Порошенко

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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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Петр Порошенко Польша Украина
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