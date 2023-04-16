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Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

16 апреля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Пасха в этом году в Украине выдалась не слишком теплой. Не стоит огорчаться, ведь синоптики прогнозируют уменьшение осадков и повышение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Gismeteo.

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Средняя месячная температура в апреле этого года предполагается +9-13 градусов, что на 1-1,5 градуса тепла выше нормы. В Карпатах ожидается 7-8 градусов тепла.

Месячное количество осадков будет 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Когда в Украину придет тепло?

По данным погодных ресурсов, после Пасхи ожидается повышение температуры. Синоптики отметили, что это будет происходить без резких скачков в сторону "плюсов".

На протяжении 17-23 апреля в Киеве ожидается дождь и 11-13 градусов тепла. Температура воздуха прогреется на выходных до +15.

Погода 17-23 апреля
Погода в Киеве на 10 дней. Фото: Gismeteo

Meteoprog прогнозирует, что до конца апреля температура воздуха будет разной — от +10 до +18 градусов. Осадков станет меньше.

Погода
Погода в Киеве на 14 дней. Фото: Meteoprog

Напомним, в понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории — сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.

Также мы писали, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Добавим, на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

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