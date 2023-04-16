Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло
Пасха в этом году в Украине выдалась не слишком теплой. Не стоит огорчаться, ведь синоптики прогнозируют уменьшение осадков и повышение температуры.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Gismeteo.
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Средняя месячная температура в апреле этого года предполагается +9-13 градусов, что на 1-1,5 градуса тепла выше нормы. В Карпатах ожидается 7-8 градусов тепла.
Месячное количество осадков будет 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.
Когда в Украину придет тепло?
По данным погодных ресурсов, после Пасхи ожидается повышение температуры. Синоптики отметили, что это будет происходить без резких скачков в сторону "плюсов".
На протяжении 17-23 апреля в Киеве ожидается дождь и 11-13 градусов тепла. Температура воздуха прогреется на выходных до +15.
Meteoprog прогнозирует, что до конца апреля температура воздуха будет разной — от +10 до +18 градусов. Осадков станет меньше.
Напомним, в понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории — сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.
Также мы писали, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Добавим, на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.