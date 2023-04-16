Прогноз погоды на 17 апреля: в каких регионах пройдут дожди

Прогноз погоды на завтра: в каких регионах пройдут дожди и грозы
В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории — сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода в Украине 17 апреля
Облачно с прояснениями. В западных и южных областях возможен дождь. В Закарпатье ожидаются грозы. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 6-8°;
- днем 12-14°,
- в Закарпатье и в Крыму до 18°.
Прогноз погоды по Киевской области на 17 апреля
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области составит:
- ночью 6-8° тепла;
- днем 12-14°.
Ситуация с наводнениями
- до 17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Каменском, Днепре обл. ІІІ уровень опасности — красный, и возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области, ІІ уровень опасности — оранжевый.
- до 17 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных населённых пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый.
- до 18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.
- Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком и Сарненском районе Ровенской области. I уровень опасности — желтый.
- до 17 апреля, в результате пропуска паводковых вод Днестровской ГЭС, уровень воды г. Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов отдельных населенных пунктов в Винницкой области. И уровень опасности — желтый.
- В связи с ожидаемыми осадками, до 17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий — зеленый.
Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.
Также ранее спасатели дали ряд советов, как действовать во время наводнения.