Прогноз погоды на 17 апреля: в каких регионах пройдут дожди

Подтопление набережной в Киеве, 13 апреля 2023г. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 апреля, в западных и южных областях Украины ожидаются дожди, на остальной территории — сухо. Столбики термометров в Закарпатье и в Крыму достигнут 18 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в Украине 17 апреля

Облачно с прояснениями. В западных и южных областях возможен дождь. В Закарпатье ожидаются грозы. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 6-8°;

днем 12-14°,

в Закарпатье и в Крыму до 18°.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды по Киевской области на 17 апреля

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью 6-8° тепла;

днем 12-14°.

Ситуация с наводнениями

до 17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Каменском, Днепре обл. ІІІ уровень опасности — красный, и возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области, ІІ уровень опасности — оранжевый.

до 17 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных населённых пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый.

до 18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.

Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком и Сарненском районе Ровенской области. I уровень опасности — желтый.

до 17 апреля, в результате пропуска паводковых вод Днестровской ГЭС, уровень воды г. Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов отдельных населенных пунктов в Винницкой области. И уровень опасности — желтый.

В связи с ожидаемыми осадками, до 17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий — зеленый.

Опасные гидрологические явления 17 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Также ранее спасатели дали ряд советов, как действовать во время наводнения.