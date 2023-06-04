Погода кардинально изменится: чего ожидать одесситам сегодня

Люди гуляют по Аркадии. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE

4 июня в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность — 54%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

4 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет. Подробный прогноз — читайте в материале.