Сделайте это с морковью в июле: осенью будете собирать крупные и сладкие плоды

Уход за грядками с морковью летом. Коллаж: Новости.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

В июле морковь на грядках начинает активно формировать корнеплоды и накапливать природные сахара. Поэтому в этот период овощ нуждается в особом уходе. Если соблюдать простые правила, осенью вы соберете крупные, сочные и сладкие плоды.

Новости.LIVE рассказывают, что нужно делать с морковью в июле.

Какие работы нужно выполнить на грядке

В июле достаточно регулярно уделять грядкам немного внимания, чтобы растения развивались без стресса.

Прежде всего проверьте, не растет ли морковь слишком густо. Если между растениями мало места, они начинают конкурировать за воду и питательные вещества. Удалите более слабые экземпляры, оставив между корнеплодами достаточное расстояние для нормального развития.

Не менее важно регулярно пропалывать грядки. Сорняки быстро забирают влагу, питательные вещества и затеняют молодые растения. Чем чище будут междурядья, тем лучше будет развиваться морковь.

После дождя или полива желательно аккуратно рыхлить почву. Это улучшает доступ кислорода к корням и не позволяет образовываться плотной корке на поверхности земли.

После рыхления можно замульчировать грядку тонким слоем компоста, сухой травы или соломы. Мульча дольше удерживает влагу, сдерживает рост сорняков и помогает поддерживать стабильную температуру почвы даже в жару.

Еще одна важная процедура — окучивание. Если верхушки моркови начали выглядывать из земли, их нужно присыпать почвой. Под солнечными лучами открытые части корнеплода зеленеют, накапливают горькие вещества и теряют свои вкусовые качества.

Чем подкормить морковь в июле

Именно в июле растение больше всего нуждается в элементах, стимулирующих развитие корнеплодов.

Наиболее важными остаются:

калий, который помогает накапливать сахара и делает морковь сочнее;

фосфор, способствующий развитию крепкой корневой системы;

бор, который положительно влияет на качество и плотность корнеплодов.

Зато с азотными удобрениями следует быть очень осторожными. Избыток азота стимулирует рост пышной ботвы, но сами корнеплоды могут остаться мелкими, разветвленными и менее сладкими.

Подкармливать морковь лучше всего после дождя или предварительного полива. Если вы используете сухие удобрения, после внесения желательно немного разрыхлить почву, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Также не стоит использовать свежий навоз. Он часто становится причиной деформации корнеплодов и ухудшает их лежкость при зимнем хранении.

Как правильно поливать морковь, чтобы она не трескалась

Полив является одним из главных факторов успешного выращивания моркови.

Лучше всего поливать грядки реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко в почву. Частые поверхностные поливы заставляют корни развиваться только в верхнем слое почвы, что негативно сказывается на форме и размере овощей.

Особенно опасны резкие перепады влажности. Если после длительной засухи морковь получает много воды, ткани корнеплода начинают быстро расширяться, из-за чего на поверхности появляются трещины.

Чтобы этого избежать, поддерживайте равномерную влажность почвы в течение всего июля и не допускайте сильного пересыхания грядок.