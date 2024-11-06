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Овощ будет всегда свежим — сколько можно хранить морковь

6 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно и сколько хранить морковь, чтобы не потерять вкус
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Epic Gardening
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что в составе моркови много питательных элементов, поэтому ее следует есть, по крайней мере, из-за ее пользы для здоровья глаз. Если вы вырастили овощ на собственном огородном участке и хотите сохранить его в свежем виде зимой, узнайте, сколько его вообще можно держать в разных условиях.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем полезна морковь

Все мы с детства знаем, что морковь полезна для зрения и глаз, но это не единственное ее преимущество. Медики советуют добавлять этот популярный овощ в свой ежедневный рацион питания абсолютно всем людям, которые хотят поддерживать здоровье своих глаз.

Морковь
Урожай моркови на столе. Фото: Pexels

Все это потому, что в ее составе содержатся такие полезные элементы, как:

  • Витамины А, В3, Е и К
  • Калий
  • Кальций
  • Йод
  • Фосфор
  • Магний
  • Фолаты
  • Антиоксиданты
  • Каротиноиды

Чтобы морковь не потеряла эти полезные свойства, следует понимать, сколько ее нужно хранить в зависимости от условий. Узнайте, как долго можно держать морковь в разных местах, чтобы она не потеряла своих витаминов и пользы для здоровья глаз.

Морковь в холодильнике
Хранение моркови в холодильнике. Фото: htgetrid.com

Как долго можно хранить морковь

Если вы держите морковь в холодильнике, там она может храниться 30 дней, если в морозилке — тогда от девяти до 12 месяцев, а вот в погребе этот овощ может пролежать от шести до 12 месяцев. В условиях комнатной температуры морковь хранится до 60 дней.

Урожай моркови
Хранение урожая моркови. Фото: Freepik

Но эксперты не советуют употреблять старые запасы моркови из морозильной камеры, если у вас уже есть новый урожай этого овоща. Чтобы качество и вкус плодов сохранялся на нужном уровне, вам следует регулярно замораживать новые урожаи этого овоща.

Напомним, мы писали о том, чем чаще всего болеет морковь и как ее можно защитить.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно полоть, прореживать и пропушивать морковь.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять морковь, чтобы потом ее не прореживать.

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