Как правильно и сколько хранить морковь, чтобы не потерять вкус

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Epic Gardening

Не секрет, что в составе моркови много питательных элементов, поэтому ее следует есть, по крайней мере, из-за ее пользы для здоровья глаз. Если вы вырастили овощ на собственном огородном участке и хотите сохранить его в свежем виде зимой, узнайте, сколько его вообще можно держать в разных условиях.

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Чем полезна морковь

Все мы с детства знаем, что морковь полезна для зрения и глаз, но это не единственное ее преимущество. Медики советуют добавлять этот популярный овощ в свой ежедневный рацион питания абсолютно всем людям, которые хотят поддерживать здоровье своих глаз.

Урожай моркови на столе. Фото: Pexels

Все это потому, что в ее составе содержатся такие полезные элементы, как:

Витамины А, В3, Е и К

Калий

Кальций

Йод

Фосфор

Магний

Фолаты

Антиоксиданты

Каротиноиды

Чтобы морковь не потеряла эти полезные свойства, следует понимать, сколько ее нужно хранить в зависимости от условий. Узнайте, как долго можно держать морковь в разных местах, чтобы она не потеряла своих витаминов и пользы для здоровья глаз.

Хранение моркови в холодильнике. Фото: htgetrid.com

Как долго можно хранить морковь

Если вы держите морковь в холодильнике, там она может храниться 30 дней, если в морозилке — тогда от девяти до 12 месяцев, а вот в погребе этот овощ может пролежать от шести до 12 месяцев. В условиях комнатной температуры морковь хранится до 60 дней.

Хранение урожая моркови. Фото: Freepik

Но эксперты не советуют употреблять старые запасы моркови из морозильной камеры, если у вас уже есть новый урожай этого овоща. Чтобы качество и вкус плодов сохранялся на нужном уровне, вам следует регулярно замораживать новые урожаи этого овоща.

Напомним, мы писали о том, чем чаще всего болеет морковь и как ее можно защитить.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно полоть, прореживать и пропушивать морковь.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять морковь, чтобы потом ее не прореживать.