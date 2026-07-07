Одна простая процедура поможет петуниям цвести до самой осени

Уход за петуниями в саду летом. Коллаж: Новини.LIVE

Галина Ужва Редактор

Петунии — яркие и неприхотливые цветы, которые можно встретить во дворах многих украинцев. Ими украшают беседки, террасы, клумбы. Но период цветения может оказаться слишком коротким, если не уделить растению минимального внимания. Есть одна простая процедура, которая поможет петуниям цвести до самой осени.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывают, что нужно сделать с петуниями, чтобы они пышно и долго цвели.

Почему петунии перестают пышно цвести

Большинство садоводов не удаляют с кустиков увядшие цветы, а зря, ведь когда цветок увядает, растение получает естественный сигнал переходить к образованию семян. На этот процесс тратится немало питательных веществ и энергии. В результате новых бутонов становится меньше.

Какая простая процедура продлит цветение петуний

Секрет длительного цветения очень прост — регулярно удаляйте отцветшие цветки. Эта процедура занимает всего несколько минут, но дает заметный результат. Можно проводить процедуру раз в неделю, совмещая её с поливом или другими работами в саду.

Как правильно удалять отцветшие цветы

Чтобы растение действительно начало формировать новые бутоны, нужно удалять весь цветок полностью вместе с зелёным основанием, которое крепится к стеблю. Ведь именно там начинают образовываться семена. Сделать это можно пальцами или воспользоваться чистыми продезинфицированными ножницами или секатором.

Нужна ли эта процедура всем петуниям

Существуют современные сорта, способные самостоятельно сбрасывать увядшие цветки. Такие растения требуют меньшего ухода. В Украине можно найти сорта:

Tidal Wave;

Supertunia Vista Bubblegum;

Supertunia Vista Snowdrift;

Easy Wave.

Но и им периодически необходимо проводить формирующую обрезку, чтобы поддерживать компактную форму куста и стимулировать рост новых побегов.

Что еще поможет петуниям цвести всё лето

Одного удаления отцветших цветков недостаточно, если растению не хватает должного ухода. Для пышного цветения петуниям необходимо обеспечить:

солнечное место;

регулярный полив без полного пересыхания почвы;

подкормку комплексными удобрениями примерно один раз в две недели;

легкую обрезку в середине лета, если побеги стали слишком длинными или потеряли форму.

Такой комплексный уход поможет растению быстро восстановиться, нарастить густую листву и снова покрыться большим количеством ярких цветов.