Зажигательный праздник: как некачественные пиротехнические изделия навсегда изменили жизнь одесситов

Традиционно перед Новым годом на прилавках магазинов появились пиротехнические изделия: салюты, петарды и бенгальские огоньки. Активизировались и уличные торговцы, выкладывающие свой товар прямо посреди улиц. Пиротехники полным-полно и на одесских базарах – например, на промтоварном рынке "7 км" фейерверки заполонили весь ряд. После нашей проверки оказалось, что продают "опасные игрушки" не только взрослым, но и детям. При этом у большинства торговцев не оказалось специальных сертификатов, которые разрешают продажу этого товара.

Новини.LIVE Odesa провело свою инспекцию по местам продажи пиротехники и расскажет, как правильно выбрать фейерверки, чтобы не провести Новый год в больнице.

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"Праздник" для тысяч одесситов

Несколько недель назад неизвестные устроили салют прямо в жилом массиве "Радужный". Это один из крупнейших ЖК в Одессе и пригороде. Там проживает более 30 000 человек. Огни стреляли настолько близко возле дома, что жильцы некоторых квартир жаловались на то, что в домах появился запах дыма. Кроме того, вследствие сильного шума проснулись и напугались дети.

"Я еле уложила ребенка спать после ”феерического шоу" – дочка не могла успокоиться более часа, очень сильно плакала, кричала. Салют был прямо у нашего окна. А если бы попал в квартиру – что бы тогда было? Найти бы этих извергов!" – возмущается жительница ЖК Елена Беревий.

В популярном одесском Telegram-канале опубликовали сообщение одного из жильцов дома, который во время запуска салютов выгуливал свою собаку. Услышав выстрелы, собака настолько перепугалась, что хозяину пришлось нести ее домой на руках.

По словам специалистов, в Одессе есть специально оборудованные площадки для запуска салютов и петард. А вот за их использование в непосредственной близости к жилым домам грозит административная ответственность – взрыватель должен будет заплатить штраф от 595 до 1 020 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

Остался без глаза

В 2019 году 22-летний Вардан Атанесян потерял левый глаз из-за неосторожного запуска фейерверков. Произошло это на побережье около полуночи. Ребята купили салют на одном из одесских рынков. Первым запустить его решил именно Вардан. Но все пошло не по плану.

"Все было выполнено правильно, по инструкции: трубка смотрела вверх под небольшим углом. Я зажег фитиль зажигалкой на расстоянии вытянутой руки, а потом быстро отбежал на безопасное расстояние. Но салют не сработал. Мы ждали 10 минут, но он так и не запустился. Тогда я подошел к нему, наклонился над фитилем и в этот момент фейерверк выстрелил прямо мне в лицо", – вспоминает этот страшный день 22-летний одессит.

А потом все как в тумане, говорит Вардан Атанесян. Помнит лишь звук сирены "скорой" и панику людей вокруг. Парень пережил несколько операций, однако левый глаз спасти так и не удалось.

"Меня госпитализировали с диагнозом “проникающее ранение левого глаза”. Но пострадал и другой глаз. Его спасли. Я проходил длительное лечение. Надо было ждать, когда восстановятся веки и другие ткани лица. Но сейчас я хорошо вижу на один глаз. Вместо второго – протез, эстетику самого века восстановить не удалось . На лице осталось несколько шрамов, но я уже привык к своей новой внешности", – рассказал Вардан Атанесян.

Парень говорит, что теперь и близко не задумывается над запуском фейерверков, а когда слышит выстрелы – чувствует холодок по телу.

Трагический случай произошел в 2020 году на Житомирщине. После запуска салюта мужчина оказался в реанимации: у 40-летнего жителя села Николаевка Емильчинского района диагностировали переломы черепа и кости правого глаза, а также ожоги лица. Дело в том, что салют зажегся настолько быстро, что мужчина не успел отойти на безопасную дистанцию.

Немало трагических историй случается и среди детей. В этом месяце в Одесской области несколько подростков оказались на больничных койках из-за петард. Они зажгли их и не успели отбросить. Петарды взорвались прямо в руках. Одному из подростков едва удалось спасти пальцы.

По словам травматолога Одесской областной больницы Вадима Тимошенко, контактные ожоги, травмы мышц, костей, суставов, глаз и лица – наиболее распространенные среди детей и подростков, которые неосторожно пользуются пиротехникой.

"Самые опасные – самые маленькие из фейерверков – те, которые можно держать в руке. Искры и горящие частицы отлетают от них в разные стороны. Чаще всего у ребенка еще нет такой реакции, как у взрослого. Если у взрослого человека в руке взрывается петарда, то, скорее всего, он отбросит ее в снег. Ребенку же надо понять, что случилось, он будет стоять и смотреть и может еще сильнее зажать горящий предмет в руке. Поэтому до 16 лет не надо приучать детей к пиротехнике", – говорит специалист.

Большие фейерверки, состоящие из множества зарядов, и которые продаются в больших красивых коробках, представляют меньшую опасность. Прежде всего, из-за их цены – далеко не каждая семья может их приобрести, не говоря уже о школьниках.

Эксперимент Новини.LIVE

Антон Берзовой – ученик 6 класса. Ему 12 лет. Мы отправили его в точку продажи новогодней пиротехники, которую продают на улице Бочарова в Одессе на стихийном рынке. Его задачей было выбрать какую-нибудь недорогую петарду и попробовать ее купить. Торговая точка находится рядом с остановкой. Без лишних вопросов реализатор продал мальчику 5 взрывных устройств всего за 120 гривен.

Сразу после этого мальчик попытался купить петарды в специализированном магазине на улице Марсельской. Продавец отказал нашему герою, как только тот зашел в магазин. Мол, пиротехнику продают только совершеннолетним. Вывод: купить петарды для ребенка совсем нетрудно. Достаточно найти торговца, который продает взрывные устройства из автомобиля или разложил свой товар на простыне на каком-то из стихийных рынков. А таких, поверьте, очень много перед Новым годом. И с одним из таких реализаторов нам удалось пообщаться.

"Иначе не заработаем деньги, если не будем продавать всем, кто хочет купить петарды или салюты. Спрос на пиротехнику есть в 90% случаев среди подростков, взрослые редко покупают. А подростки подходят, на вид иногда и непонятно, сколько им лет – 12 или 18. Часто также просят взрослых купить. Стоит передо мной и просит прохожего, чтобы купили ему петарды. Те соглашаются. Взрослым отказывать я не имею права", – говорит продавец пиротехники, который работает в районе Крыжановки.

Происхождение петард, которые купил Антон Берзовой, тоже вызывает много вопросов. Ни специального сертификата, ни маркировки, ни инструкции на таком устройстве мама мальчика не увидела. Кроме того, не указана даже дата производства.

"У “пиратов” нередко можно купить опасный брак. В прошлом году в Одессе полиция конфисковала несколько тонн такой продукции у уличных торговцев. Такие покупки лучше совершать в специализированных магазинах. Продавец показывает лицензию на продажу и соответствующий сертификат. На коробке производителя должна быть напечатана инструкция, желательно на украинском (или русском) языке. Упаковка должна быть неповрежденной, должна также быть указана дата производства и срок годности. Кроме того, лучше на этом не экономить – дешевая пиротехника может стоить вам жизни", – рассказала менеджер магазина "Топ-салют" Надежда Сорокина.

Главная причина пожаров

Опасна пиротехника может быть не только для людей, но и для жилья. По словам спасателя Игоря Матушевского, в период новогодних праздников случается на 20% больше пожаров, чем в обычные дни. Так или иначе возгорания связаны с неосторожным обращением с пиротехникой. Больше всего пожаров в жилых секторах. Подростки зажигают петарды в школьных классах или дома на балконах. Кроме того, эти устройства могут сначала не взорваться, а сработать лишь через некоторое время, когда никого не будет дома и некому будет потушить огонь.

Специальные площадки

Спасатель добавляет, что необходимо заранее выбрать локацию для запуска салюта в черте города. Это касается и петард. Говорит, оптимальным вариантом будет площадка без кустов и деревьев, без линий электросетей и без всяких строений вокруг. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, которая указана на упаковке изделия. Запустить салют в Одессе можно: