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Волшебный мир Рождества: одесситы смогут услышать самую популярную украинскую колядку

Одесса
22 декабря 16:40
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В Одессу 8 января приедет Олег Скрипка и НАОНИ Оркестра
Волшебный мир Рождества: одесситы смогут услышать самую популярную украинскую колядку

Говорят, что от того, насколько правильно мы поем колядки, зависит, как год сложится! В этом, видимо, и заключается магия Рождества? У одесситов есть уникальная возможность насладиться нашими украинскими колядками.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Лучшая творческая коллаборация Украины

В Одессу 8 января приедет Олег Скрипка и НАОНИ Оркестра. Вас ждет яркий и праздничный вечер, наполненный светом, радостью и, конечно, талантом каждого артиста. Не зря именно этот проект любят и называют одной из лучших творческих коллабораций Украины.

Одеса

Зрители приходят на концерт и попадают в волшебный мир Рождества. А для Олега Скрипки это особый праздник:

"Именно с Рождества начинается год! Оно является историческим, сакральным, духовным; в рождественские времена мы больше обращаемся к ценностям. Поэтому Рождество является теплым семейным праздником, ведь все в нашей жизни начинается с семьи и любви".

Услышать "Щедрик" в исполнении Олега Скрипки можно будет 8 января в 19:00 в Одесском театре Музкомедии имени М. Водяного.

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Новый год в Одессе – новости

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса Олег Скрипка
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