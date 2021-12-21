ВНО 2022: в Одесской области стала известна стоимость пробного теста

В Одесской области установили цену для пробного ВНО. В каждом регионе цена разная, в основном сума колеблется от 213 до 309 гривен.

О таком сообщили в Одесском региональном центре оценивания качества образования.

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Когда пройдет тест и как поучаствовать

Регистрация на участия в "репетиции" внешнего независимого оценивания (ВНО) будет с 5 по 22 января. Для этого нужно будет заполнить на сайте электронную регистрационную карту-заявление, проверить указанных данных и дать согласие на обработку персональных данных. После чего в течение пяти дней, но не позже 25 января, оплатить квитанцию в банке.

Какая сумма

Одесский региональный центр установил сумму в 270 грн за предмет. Можно записаться только на два пробных экзамена.

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