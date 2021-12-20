В сети появилось редкое цветное фото американского корабля в порту Одессы

В 1947 году в Одесском морпорту стоял американский корабль "победы" American Victory. После Второй мировой войны военный транспортник доставлял продукты и разнообразные припасы всем странам союзникам, которые нуждались в них в те времена.

Об этом сообщает Histoire d'Odessa.

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Провизия и техника для Одессы

С 29 июня 1946 года по ноябрь 1947 года American Victory был арендован компанией Американских экспортных линий. Корабль перевозил пищевые продукты и оборудование, экспортируемые из США в Европу, СССР и Ближний Восток.

Послевоенное восстановление западной и центральной части европейского континента. США начали доставлять помощь и СССР. Так на пути корабля и оказалась Южная Пальмира. В январе 1947 года American Victory прибыл в Одессу, доставив продукты и техническое оборудование с медикаментами.

В январе 1947 года Черное море уже покрылось льдом. Американский корабль, не дожидаясь советского ледокола "Тургенева", сам расчищал лед, чтобы другие суда могли покинуть акваторию вовремя. Больше он в Одессе не появлялся.

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