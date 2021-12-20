live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • В сети появилось редкое цветное фото американского корабля в порту Одессы

В сети появилось редкое цветное фото американского корабля в порту Одессы

Одесса
21 декабря 04:40
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 1606
views-icon
Читать на украинском
В том же году Черное море покрылось толстым слоем льда и "американцу" пришлось пробиваться через него своими силами
В сети появилось редкое цветное фото американского корабля в порту Одессы

В 1947 году в Одесском морпорту стоял американский корабль "победы" American Victory. После Второй мировой войны военный транспортник доставлял продукты и разнообразные припасы всем странам союзникам, которые нуждались в них в те времена.

Об этом сообщает Histoire d'Odessa.

Читайте также: Карикатуры и насмешки – как в Одессе появился первый трамвай более ста лет назад

Провизия и техника для Одессы

С 29 июня 1946 года по ноябрь 1947 года American Victory был арендован компанией Американских экспортных линий. Корабль перевозил пищевые продукты и оборудование, экспортируемые из США в Европу, СССР и Ближний Восток.

У мережі з'явилося рідкісне кольорове фото американського корабля в по

Послевоенное восстановление западной и центральной части европейского континента. США начали доставлять помощь и СССР. Так на пути корабля и оказалась Южная Пальмира. В январе 1947 года American Victory прибыл в Одессу, доставив продукты и техническое оборудование с медикаментами.

В январе 1947 года Черное море уже покрылось льдом. Американский корабль, не дожидаясь советского ледокола "Тургенева", сам расчищал лед, чтобы другие суда могли покинуть акваторию вовремя. Больше он в Одессе не появлялся.

Похожие новости Одессы

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 1
views-icon 1606
Одесса Черное море еда корабль военная помощь история порт лекарства Одесская область фото боеприпасы моряки
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса В сети появилось редкое цветное фото американского корабля в порту Одессы
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен