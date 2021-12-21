В сети появилось фото улицы Преображенской 1870-х годов

Улица была заложена в 1817 году под современным названием. Она пересекала Соборную площадь, где находится самый большой православный храм Одессы — Спасо-Преображенский собор, который и дал название улице.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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История улицы

Улицу основали в 1817 году и предоставили название собору, который располагался неподалеку. "Красные" начали ее переименование сразу после захвата власти – в 1920 улицу назвали в честь Льва Троцкого.

Преображенская улица. Вид на Успенский собор. Начало 1870-х годов. Фото И. К. Мигурского. Справа видны бани (Водолековые учреждения) И. И. Исаковича.

Когда его выслали из СССР, в 1928 ее назвали в честь 10-летия Красной Армии. Следующее изменение произошло во время румынской оккупации – ее переименовали в честь короля Михая. В 1944 году советское название вернули, оно продержалось до 1994 года. После этого Украина закрепила историческое имя улицы.

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