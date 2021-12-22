В Одесском порту нашли почти 450 патронов в багажнике машины, прибывшей из США. Видео

В Одесском морском порту, 21 декабря, пограничники обнаружили 443 патрона.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Детали о находке

В Одесском морском порту в ходе погранично-таможенного контроля правоохранители с помощью натренированной собаки обнаружили 443 патрона калибра 5,6 мм.

Находку обнаружили в багажнике внедорожника Nissan Rogue, прибывшего в Украину из США с аукциона. Патроны изъяты и переданы представителям Нацполиции.

Можно ли перевозить оружие из-за границы

Огнестрельное оружие, кроме оружия армейских образцов, заряженные патроны к нему, пневматическое и холодное оружие гражданами Украины перевозятся через государственную границу украины на основании разрешений МВД, ГУМВД, УМВД, а иностранными гражданами – только по разрешению МВД Украины.

Ввоз на территорию Украины гражданами Украины оружия, которым они награждены главами иностранных государств, главами правительств иностранных государств, другими официальными лицами, имеющими на это право, осуществляется по разрешениям МВД Украины.

О деятельности пограничников Одесской области