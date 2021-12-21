В Одесской области стая редких птиц не полетела на зимовку: причины странного поведения

20 декабря в Одесской области на территории НПП "Тузловські лиманы", экологи обнаружили стаю редких птиц, которые не улетели на зимовку. Такое странное поведение животных связано с вероятным изменением климата.

Об этом сообщает эколог Іван Русев.

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Изменение климата и перелетные птицы

По состоянию на 21 декабря почти все птицы вида сапожник или шилоклювка уже давно отдыхают в теплых краях на зимовке. Но по неизвестной причине стая в 50 птиц их сородичей осталась на границе "Тузловской Амазонии".

В регионе температура уже в -1...-2 градуса, вода в Лимане +1 ... +2 и этим птицам нелегко. Следует отметить, что такая ситуация – нетипичное явление для этих животных.

Экологи предполагают, что это, предположительно, "мягкий" отклик смены климата. Еды доступной для них в "Тузловских лиманах" еще много, это успокаивает ученых.

"Эта птица медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ими воду. В глубоких местах шилоклювка ищет корм плавая. Во время поиска пищи птица водит клювом из стороны в сторону. Зоркий глаз сапожника находит личинок, червей, мотыля, рачков, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков", – рассказывает эколог Иван Русев.

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