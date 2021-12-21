В Одесской области пропали двое подростков. Приметы и фото

Одесские правоохранители разыскивают двух подростков 14-летнего Аврама мальчика и 12-летнюю Ренату. Дети ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Розыск детей

Приметы Ренаты Галиуллиной: рост 170 см, среднего телосложения, рыжие волосы, глаза карие.

Была одета: в серую куртку и темно-синие брюки.

Приметы Аврама Эдгара: рост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Был одет: в синюю болоневую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете любой информацией о месте нахождения разыскиваемых, просим позвонить в территориальный отдел полиции по телефону (048) 723-44-56 или на спецлинию "102", – говорится в сообщении полиции.

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