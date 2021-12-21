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В Одесской области пропали двое подростков. Приметы и фото

Одесские правоохранители разыскивают двух подростков 14-летнего Аврама мальчика и 12-летнюю Ренату. Дети ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Розыск детей

Приметы Ренаты Галиуллинойрост 170 см, среднего телосложения, рыжие волосы, глаза карие.

Была одета: в серую куртку и темно-синие брюки. 

Приметы Аврама Эдгарарост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые. 

Был одет: в синюю болоневую куртку, синие джинсы, белые кроссовки. 

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете любой информацией о месте нахождения разыскиваемых, просим позвонить в территориальный отдел полиции по телефону (048) 723-44-56 или на спецлинию "102", – говорится в сообщении полиции.

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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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Одесса дети полиция Одесская область
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