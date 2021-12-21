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В Одесской области построили трехметровую елку из пятикопеечных монет. Фото

Одесса
21 декабря 10:29
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Ее открывали вместе с праздничным концертом
В Одесской области построили трехметровую елку из пятикопеечных монет. Фото

В Одесской области в поселке Доброслав создали необычную новогоднюю елку. Местные жители для этого собрали монеты номиналом в пять копеек. 

Об этом сообщила глава поселка Людмила Прокопечко в Facebook.

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Поставили национальный рекорд?

Монеты для новогодней елки собирали всем поселком. Отметим, что ранее пять копеек вывели из денежного оборота. Собрал и спаял дерево воедино скульптор Кирилл Максименко.

В Одеській області збудували новорічну ялинку з п'ятикопійчаних монет

"Мы дали старт новогодне-рождественским праздникам и уже традиционно установили очередной (17-й!) рекорд Украины", – написала Людмила Прокопечко.

В Одеській області збудували новорічну ялинку з п'ятикопійчаних монет

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесская область Новый год новогодняя елка
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