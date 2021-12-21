В Одесской области построили трехметровую елку из пятикопеечных монет. Фото

В Одесской области в поселке Доброслав создали необычную новогоднюю елку. Местные жители для этого собрали монеты номиналом в пять копеек.

Об этом сообщила глава поселка Людмила Прокопечко в Facebook.

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Поставили национальный рекорд?

Монеты для новогодней елки собирали всем поселком. Отметим, что ранее пять копеек вывели из денежного оборота. Собрал и спаял дерево воедино скульптор Кирилл Максименко.

"Мы дали старт новогодне-рождественским праздникам и уже традиционно установили очередной (17-й!) рекорд Украины", – написала Людмила Прокопечко.

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