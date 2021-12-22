В Одесской области на берег выбросило сотни тысяч медуз-корнеротов. Видео

В Одесской области, в национальном парке "Тузловские лиманы", обнаружили на берегу сотни тысяч мертвых медуз.

Об этом сообщает эколог Иван Русев.

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Детали о выбросе медуз в "Тузловских лиманах"

Подобная ситуация случилась месяц назад через сильный шторм. Новый массовый выброс медуз-корнеротов обнаружили 21 декабря. Как сообщает эколог, количество выброшенных медуз на берег в расчете на многокилометровую протяженность берега насчитывает более сотни тысяч.

Что известно о медуз

В Черном море насчитывается 30 видов медуз. Большинство из них мелкие, диаметр которых не превышает 20 мм. А вот к "великанам" относят широко представленную лунную или ушастую медузу аурелию и корнерот.

Эти животные являются хищниками, они употребляют мелких планктонных животных. Продолжительность их жизни недостаточно велика, они способны жить до 1 года. Кроме того, медузы не входят в рацион каких-либо животных или птиц. Редко их могут съесть шакалы или вороны, однако медузы не входят в основной рацион. Обычно, когда медузы массово выбрасываются на берег, их трупы "убирают" волны, которые постепенно превращают тела в биологическую пыль, что в свою очередь войдет в цепочку питания морских и лиманных экосистем.

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