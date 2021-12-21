В Одесской области мужчина за одну ночь обокрал двух таксистов и пытался убежать от полиции

В Одесской области правоохранители задержали жителя Подольска, который успел за сутки обокрасть двух таксистов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали краж мужчины

38-летний мужчина вызвал местную службу такси и сказал, что ему нужно перевезти груз. Водитель вышел из машины и пошел открывать багажник, а правонарушитель тем временем положил себе в карман мобильный телефон водителя. После этого водитель отвез злоумышленника на место назначения.

По такой же схеме грабитель похитил телефон и у другого таксиста. Впрочем, впоследствии мужчины обнаружили, что их имущество исчезло и обратились в полицию с описанием правонарушителя. Грабителя задержали по месту жительства, где нашли похищенные гаджеты. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским, поэтому будет отвечать перед законом не только за кражу (ч. 1 ст. 185 УКУ), но и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского КУоАП.

За похищение гаджетов мужчине грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы, а за административное правонарушение он будет отвечать штрафом, общественными или исправительными работами, или административным арестом сроком до 15 суток.

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