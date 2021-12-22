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В Одесской области молодой человек похитил из машины магнитолу, его задержали

Одесса
22 декабря 17:32
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Установили личность злоумышленника за несколько часов
В Одесской области молодой человек похитил из машины магнитолу, его задержали

В Одесской области задержали 23-летнего мужчину, который похитил из чужого автомобиля магнитолу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Уже имеет судимость

Ночью молодой человек сломал замок на дверце запаркованной на улице машины, которая не имела сигнализации, и забрал из салона магнитолу. На следующий день к правоохранителям обратился 46-летний владелец транспорта.

Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции за несколько часов установили личность правонарушителя. Им оказался житель Рауховской ОТГ, который уже имеет судимость за имущественное преступление.

"Похищенное имущество вернули владельцу. Фигуранту объявили подозрение по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы", – сообщила следователь Березовского отдела полиции Светлана Склярова.

Как защитить свое авто от воров

Правоохранители советуют автовладельцам соблюдать простые меры безопасности, чтобы уберечь свое имущество от воров. Оборудуйте автомобиль противоугонными средствами и сигнализацией, а также по возможности не оставляйте его без присмотра на длительное время. Лучше паркуйтесь в гараже или на стоянке с охраной и видеонаблюдением. Если же вы стали жертвой злоумышленника, сразу обращайтесь на спецлинию "102" или в ближайшее территориальное подразделение полиции. 

О деятельности пограничников Одесской области

  • Пограничники Одесской области и Винницкой области 17 декабря получили новые патрульные катера в рамках международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ".

  • В Одесской области в пункте контроля для международного морского грузового сообщения "Визирка" правоохранители обнаружили контрабанду. Пограничники нашли нарезной карабин и магазин с патронами внутри машины, которая прибыла из США.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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