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В Одесской области легковушку разбило вдребезги от удара в отбойник и фуру: есть погибший. Видео

Одесса
22 декабря 08:41
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Машину отбросило ударом в другой транспорт
В Одесской области легковушку разбило вдребезги от удара в отбойник и фуру: есть погибший. Видео

В ночь с 21 на 22 декабря на въезде в село Маяки произошло смертельное ДТП. Недалеко от заправки легковушка влетела в отбойник.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

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Что известно об аварии

Водитель Toyota Prius не справился с управлением, наехал на отбойник и столкнулся с запаркованным на обочине грузовиком.

В Одеській області легковик влетів у відбійник та фуру - двоє загинули

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался до приезда врачей. Его 33-летнего пассажира доставили в больницу с травмами головы и открытым переломом руки. Транспортное средство смялось в хлам, получив критические механические повреждения.

В Одеській області легковик влетів у відбійник та фуру - двоє загинули

На месте работала полиция. Пока неизвестно, что послужило причиной ДТП, это будет выяснять следствие. Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Видео 18+

Недавние случаи ДТП в Одессе и области

  • В Одессе 21 декабря с рельсов сошел трамвай. Электротранспорт, курсирующий по маршруту №18, попал в аварию на 6-й станции Большого Фонтана.
  • 21 декабря на трассе Одесса-Николаев случилось страшное ДТП. Там фура столкнулась с легковушкой, водитель и пассажир последнего погибли на месте.
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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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ДТП смерть Одесская область
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