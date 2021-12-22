В Одесской области легковушку разбило вдребезги от удара в отбойник и фуру: есть погибший. Видео

В ночь с 21 на 22 декабря на въезде в село Маяки произошло смертельное ДТП. Недалеко от заправки легковушка влетела в отбойник.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Читайте также: В Одессе будут судить полицейскую, которая вызвала ДТП. Видео аварии

Что известно об аварии

Водитель Toyota Prius не справился с управлением, наехал на отбойник и столкнулся с запаркованным на обочине грузовиком.

Водитель получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался до приезда врачей. Его 33-летнего пассажира доставили в больницу с травмами головы и открытым переломом руки. Транспортное средство смялось в хлам, получив критические механические повреждения.

На месте работала полиция. Пока неизвестно, что послужило причиной ДТП, это будет выяснять следствие. Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Видео 18+

Недавние случаи ДТП в Одессе и области