В Одесской области "боролись" с прорывом границы "нелегалами". Видео

В Одесской области, в Измаиле, прошли обучение пограничников совместно с правоохранителями.
Об этом сообщает ГНСУ.
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В Измаиле пограничники вместе с нацгвардейцами, полицейскими и спасателями тренировались, как сдерживать большие группы людей, которые нарушают государственную границу Украины, а также как действовать в случае возникновения пожара и оказывать первую медицинскую помощь.
Кроме того, к учениям присоединились кинологи.
Работники Измаильского пограничного отряда начали кинологические тренировки с собакой породы бигль.