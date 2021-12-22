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В Одесской области "боролись" с прорывом границы "нелегалами". Видео

Одесса
22 декабря 13:05
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К тренировкам присоединились не только пограничники, но и правоохранители
В Одесской области "боролись" с прорывом границы "нелегалами". Видео

В Одесской области, в Измаиле, прошли обучение пограничников совместно с правоохранителями.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Детали об обучении

В Измаиле пограничники вместе с нацгвардейцами, полицейскими и спасателями тренировались, как сдерживать большие группы людей, которые нарушают государственную границу Украины, а также как действовать в случае возникновения пожара и оказывать первую медицинскую помощь. 

одеська область

Кроме того, к учениям присоединились кинологи. 

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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военные учения полиция пограничники Одесская область
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