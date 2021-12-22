В Одессе вспыхнул торговый ряд на 7 станции Фонтана: горит пиротехнический магазин

В Одессе, 22 декабря, вечером возник пожар в торговом ряду на 7 станции Фонтана.

Видео с места происшествия опубликовали на каналах в Telegram.

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Что известно о пожаре

Сейчас известно, что очаг возник в торговом ряду 7 станции Фонтана. Прохожие сообщили, что горит, вероятно, магазин с пиротехникой. На место явились правоохранители и пожарные. Причину возгорания и убытки будут устанавливать.

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