В Одессе вспыхнул торговый ряд на 7 станции Фонтана: горит пиротехнический магазин

В Одессе, 22 декабря, вечером возник пожар в торговом ряду на 7 станции Фонтана.
Видео с места происшествия опубликовали на каналах в Telegram.
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Сейчас известно, что очаг возник в торговом ряду 7 станции Фонтана. Прохожие сообщили, что горит, вероятно, магазин с пиротехникой. На место явились правоохранители и пожарные. Причину возгорания и убытки будут устанавливать.
В Приморском районе случился пожар на улице Приморской. Огонь распространился около 18:00 в одной из квартир, на втором этаже, двухэтажного жилого дома.