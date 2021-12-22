live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • В Одессе возле областной детской больницы на женщину напала стая собак: она обратилась в мэрию

В Одессе возле областной детской больницы на женщину напала стая собак: она обратилась в мэрию

Одесса
22 декабря 15:00
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 300
views-icon
Читать на украинском
Работница больницы заявила, что такое случается чуть ли не каждый день
В Одессе возле областной детской больницы на женщину напала стая собак: она обратилась в мэрию

В Одессе, 22 декабря, женщину едва не разорвала стая бездомных собак. На нее они напали возле Одесской областной детской клинической больницы.

Об этом она пожаловалась в Едином центре обращений граждан.

Читайте также: "От их рук погибло не менее 20 животных" – новые подробности убийства собак под Одессой

Случившееся

Как написала одесситка, происшествие случилось на улице Академика Воробьева, 3, вблизи Одесской областной детской клинической больницы, куда женщина шла, чтобы навестить своего ребенка в 06:30.

Вблизи хирургического отделения на женщину напала стая бездомных собак, которых было больше десяти. На крики женщины из заведения выбежала санитарка общей хирургии и помогла спастись ей через запасной ход учреждения. "До приемного отделения, единственная дверь которого открыта в такое время, я так и не дошла", – написала женщина в петиции.

Персонал говорит, что это "норма"

Как пишет женщина в петиции, персонал ответил ей, что такая ситуация случается едва ли не каждый день. Поэтому женщина считает, что одной стерилизации для животных недостаточно.

Как отреагировали власти на обращение

скрін

Как указано в сообщении, поручение во исполнение выдвинули КП "Муниципальный центр экологической безопасности". Срок работ согласовали до 21 января 2022 года.  Центр принял и рассмотрел заявление, поэтому готовит ответ.

Есть ли в Одессе приюты для животных

Как сообщила председатель ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы" Светлана Барсукова, в Одессе пока нет ни одного полноценного убежища. Чиновники считают, что данный проект является ненужным для города. Ранее мэрия начала сотрудничество с немецким приютом, однако там животных либо усыпляют, либо выпускают, ведь это центр вакцинации. Мэрия имеет только одну программу: отловить, вакцинировать, стерилизовать, а затем выпустить животных. По словам Светланы, прирост бездомных собак активизирует работу "догхантеров", которые убивают спокойных вакцинированных животных и дают возможность прийти в город несоциализированным, агрессивным животным.  

Как власть работает для бездомных животных

Последние новости по теме:
Автор публикации
Талабан Анжелика
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 300
Одесса животные
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса В Одессе возле областной детской больницы на женщину напала стая собак: она обратилась в мэрию
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен