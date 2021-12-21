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В Одессе трамвай сбил женщину: что известно

В Одессе 21 декабря на улице Добровольского, 49 женщина ударилась о часть вагона трамвая и получила травмы головы.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел в Одессе на улице Добровольского, 49, около 14:19. Женщина, которая находилась в нетрезвом состоянии, пыталась перейти трамвайную колею в неустановленном для этого месте. Она ударилась о среднюю боковую часть вагона трамвая, который направлялся в сторону Пересыпи. В результате столкновения женщина получила травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение. Движение электротранспорта в Одессе курсирует без изменений.

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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