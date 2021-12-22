В Одессе состоится праздничный автопробег Дедов Морозов: когда именно

По улицам Одессы 25 декабря проедутся Деды Морозы. Выезд участников автопробега запланирован на 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и по желанию сфотографироваться с ними", – говорится в сообщении.
16:00 – выезд
16:40-17:00 – стоянка-City Center
17:30-17:50 – стоянка – Золотой Дюк
18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадии
19:20-19:40 – стоянка – Театр оперы и балета
20:00 – завершение автопробега.