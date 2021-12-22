В Одессе состоится праздничный автопробег Дедов Морозов: когда именно

По улицам Одессы 25 декабря проедутся Деды Морозы. Выезд участников автопробега запланирован на 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также: Волшебный мир Рождества – одесситы смогут услышать самую популярную украинскую колядку

"По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и по желанию сфотографироваться с ними", – говорится в сообщении.

Маршрут автопробега

16:00 – выезд

ул. Разумовская, 19;

ул. Малая Арнаутская;

ул. Водопроводная;

Люстдорфская дорога;

ул. Космонавтов;

ул. Инглези;

ул. Небесной Сотни.

16:40-17:00 – стоянка-City Center

ул. Ак. Глушко.

17:30-17:50 – стоянка – Золотой Дюк

ул. Львовская;

Фонтанская дорога;

ул. Посмитного.

18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадии

ул. Генуэзская;

пр-т Шевченко;

ул. Пироговская (переулок);

ул. Мариинская;

ул. Канатная;

ул. Жуковского;

ул. Екатерининская;

площадь Екатерины.

19:20-19:40 – стоянка – Театр оперы и балета

ул. Ришельевская;

ул. Разумовская, 19.

20:00 – завершение автопробега.

Новый год в Одессе – новости