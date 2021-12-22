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В Одессе состоится праздничный автопробег Дедов Морозов: когда именно

Одесса
22 декабря 17:11
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По маршруту движения предусмотрены стоянки
В Одессе состоится праздничный автопробег Дедов Морозов: когда именно

По улицам Одессы 25 декабря проедутся Деды Морозы. Выезд участников автопробега запланирован на 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками автопробега и по желанию сфотографироваться с ними", – говорится в сообщении.

Маршрут автопробега

16:00 – выезд

  • ул. Разумовская, 19;
  • ул. Малая Арнаутская;
  • ул. Водопроводная;
  • Люстдорфская дорога;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Инглези;
  • ул. Небесной Сотни.

16:40-17:00 – стоянка-City Center 

  • ул. Ак. Глушко.

17:30-17:50 – стоянка – Золотой Дюк 

  • ул. Львовская;
  • Фонтанская дорога;
  • ул. Посмитного.

18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадии 

  • ул. Генуэзская;
  • пр-т Шевченко;
  • ул. Пироговская (переулок);
  • ул. Мариинская;
  • ул. Канатная;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Екатерининская;
  • площадь Екатерины.

19:20-19:40 – стоянка – Театр оперы и балета

  • ул. Ришельевская;
  • ул. Разумовская, 19.

20:00 – завершение автопробега.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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