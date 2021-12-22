В Одессе сообщили о заминировании учебного заведения на Таирова. Обновлено

В Одессе сообщили об угрозе взрыва учебного заведения на улице Академика Королева. На место отправились специалисты.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Что известно о происшествии

Сообщение поступило на электронную почту заведения. Для проверки на место направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи. Из здания эвакуированы учащиеся с работниками заведения.

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Учебное заведение и прилегающую территорию осмотрено – никаких взрывоопасных устройств не обнаружено. Из учебного заведения эвакуировали 300 человек. Учреждение продолжило работу.

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