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В Одессе сообщили о заминировании учебного заведения на Таирова. Обновлено

Одесса
22 декабря 09:57
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На ящик полиции поступило анонимное сообщение
В Одессе сообщили о заминировании учебного заведения на Таирова. Обновлено

В Одессе сообщили об угрозе взрыва учебного заведения на улице Академика Королева. На место отправились специалисты.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Что известно о происшествии

Сообщение поступило на электронную почту заведения. Для проверки на место направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи. Из здания эвакуированы учащиеся с работниками заведения.

Обновлено

Учебное заведение и прилегающую территорию осмотрено – никаких взрывоопасных устройств не обнаружено. Из учебного заведения эвакуировали 300 человек. Учреждение продолжило работу. 

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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