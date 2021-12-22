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В Одессе снова выделили 100 тысяч гривен на создание молодежного сайта

Одесса
22 декабря 10:28
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На аналогичные цели уже выделялись средства
В Одессе снова выделили 100 тысяч гривен на создание молодежного сайта

В Одессе мэр Геннадий Труханов подписал распоряжение о выделении 100 тысяч гривен. Городские власти намерены создать и продвигать портал по молодежной политике.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

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На что именно выделяют

За сам сайт планируют заплатить 60 тысяч гривен. На популяризацию информационного портала выделили оставшиеся 40 тысяч. Деньгами будет распоряжаться департамент внутренней политики, а именно заместитель городского головы Павел Вугельман.

Отметим, что в 2018 году на аналогичные цели выделяли 50 тысяч гривен ФЛП Сергею Ивченко. Предприниматель должен был разработать дизайн страниц и шаблонов будущего сайта.

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Геннадий Труханов Одесса
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