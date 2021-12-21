В Одессе снизилась заболеваемость гриппом и COVID-19

В Одессе зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Кишечными инфекциями заболели 44 одессита

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошлой неделе снизилась на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболел 4231 одессит, из которых 71,5% составили дети в возрасте до 17 лет", – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе снизился на 26,1% по сравнению с предыдущей неделей. При этом количество госпитализаций находится на уровне предыдущей недели.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошлой неделе составила 44 случая, из которых 84% – дети, что практически соответствует уровню предыдущей недели.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

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