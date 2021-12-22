В Одессе семья подделала COVID-сертификаты и путешествовала в Польше: им грозит штраф

В аэропорту "Одесса" задержали семью из трех человек из-за поддельных документов. Оказалось, что украинцы купили фиктивные сертификаты о вакцинации и уехали в отпуск.

О таком сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

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Как их разоблачили

Трое пассажиров, отец с сыном и их друг, возвращались рейсом "Вроцлав – Одесса". Пограничники узнали о факте подделки при сканировании QR-кодов их COVID-сертификатов программным обеспечением SafeBorder.

Размер штрафа

Прибывшие признались, что купили сертификаты в интернете по 50 долларов каждый. На них составили протоколы по ч. 4 ст. 358 УК (подделка документов). Наказание за это преступление предусматривает штраф, который составляет от 17 до 50 тысяч гривен, или арест сроком на полгода.

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