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В Одессе семья подделала COVID-сертификаты и путешествовала в Польше: им грозит штраф

Одесса
22 декабря 11:07
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В Одессе семья подделала COVID-сертификаты и путешествовала в Польше: им грозит штраф

В аэропорту "Одесса" задержали семью из трех человек из-за поддельных документов. Оказалось, что украинцы купили фиктивные сертификаты о вакцинации и уехали в отпуск.

О таком сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

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Как их разоблачили

Трое пассажиров, отец с сыном и их друг, возвращались рейсом "Вроцлав – Одесса". Пограничники узнали о факте подделки при сканировании QR-кодов их COVID-сертификатов программным обеспечением SafeBorder.

В Одесі сім'я підробила COVID-сертифікати - вони повернулися з Польщі

Размер штрафа

Прибывшие признались, что купили сертификаты в интернете по 50 долларов каждый. На них составили протоколы по ч. 4 ст. 358 УК (подделка документов). Наказание за это преступление предусматривает штраф, который составляет от 17 до 50 тысяч гривен, или арест сроком на полгода.

Бизнес на COVID-сертификатов – какие есть схемы

  • Среди владельцев COVID-сертификатов, без которых сейчас можно лишиться заработка, как оказалось, много тех, кто вообще не делал прививку. Сколько стоит получить документ в "Дії" без укола, кто промышляет на справках, куда деваются вакцины, которыми не воспользовались – читайте об этом в материале Новини.LIVE.
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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесса аэропорты COVID-сертификаты
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