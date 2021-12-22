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В Одессе семейная пара организовала наркобизнес, в месяц зарабатывали по 300 тысяч

Одесса
22 декабря 16:57
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Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу
В Одессе семейная пара организовала наркобизнес, в месяц зарабатывали по 300 тысяч

В Одессе задержали семейную пару, которая распространяла наркотики и зарабатывала на этом деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Ищут поставщиков

Мужчина с женщиной в возрасте 28-ми и 29-ти лет создали в мессенджере канал с продажи наркотических средств и психотропных веществ и сбывали их в Одессе путем закладок, а в других населенных пунктах региона и областях страны с помощью почты. Ежемесячная прибыль злоумышленников от продажи наркотиков составила 300 тысяч гривен. 

"Правоохранители провели санкционированные Суворовским районным судом города Одессы обыски по месту жительства супругов и в транспортном средстве семьи. Изъяты были "амфетамин", "экстази" и мобильные телефоны с адресами, за которыми мужчина с женщиной присылали посылки с наркотиками, а также пистолет неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.

Доказательства направили на экспертизу

Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Сейчас они устанавливают канал поставки наркотиков к фигурантам. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения в незаконном приобретении, хранении и пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ и избрания меры пресечения. По оружию процессуальное решение будет приниматься после поступления результатов экспертизы.

Недавние изъятия наркотиков

В Одессе на Канатной очевидцы увидели мужчину, который что-то подозрительно искал. По сообщению анонимов, патрульные нашли у него наркотическое вещество.

"Нарконовости" Одесской области

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса наркотики полиция
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