В Одессе с рельсов сошел трамвай №18. Видео

В Одессе 21 декабря с рельсов сошел трамвай. Электротранспорт, курсирующий по маршруту №18, попал в аварию на 6-й станции Большого Фонтана.
Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса_INFO".
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Трамвай вынесло с рельсов "елочкой". Движение электротранспорта временно остановлено. Дополнительно о пострадавших пассажирах или водителе не сообщалось.
На месте происшествия уже есть коммунальщики. Работники приехали ликвидировать последствия авария. Пока причина инцидента не сообщается.