live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В Одессе с рельсов сошел трамвай №18. Видео

Одесса
21 декабря 14:28
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 290
views-icon
Читать на украинском
За день это уже второй случай, когда городской транспорт не может продолжить путь
В Одессе с рельсов сошел трамвай №18. Видео

В Одессе 21 декабря с рельсов сошел трамвай. Электротранспорт, курсирующий по маршруту №18, попал в аварию на 6-й станции Большого Фонтана.

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса_INFO".

Читайте также: В Одессе после небольшого снегопада рухнуло дерево. Видео

Что произошло

Трамвай вынесло с рельсов "елочкой". Движение электротранспорта временно остановлено. Дополнительно о пострадавших пассажирах или водителе не сообщалось.

На месте происшествия уже есть коммунальщики. Работники приехали ликвидировать последствия авария. Пока причина инцидента не сообщается.

Новости про снег и поломки

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 290
Одесса авария транспорт
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса В Одессе с рельсов сошел трамвай №18. Видео
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен