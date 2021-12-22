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В Одессе предприятие нанесло ущерб выбросами в атмосферу на почти миллион гривен

Одесса
22 декабря 15:40
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Предприятие производит продукты питания
В Одессе предприятие нанесло ущерб выбросами в атмосферу на почти миллион гривен

В Одессе местное предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества без разрешений и нанесла этим ущерб на сумму почти миллион гривен.

Об этом информирует Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Что известно о нарушениях 

Государственная экоинспекция Юго-Западного округа провела плановую проверку по соблюдению требований природоохранного законодательства на ООО "Научно-производственное предприятие "Ариадна". В ходе проверки выявили, что при работе в течение 2016-2019 годов предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ в воздух без наличия разрешения, что нарушает статьи 10, 11 Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха", а также статью 68 Закона "Об охране окружающей среды". 

Предприятие причинило ущерб на сумму 900 436,85 гривен. Сейчас же предприятию прислали претензию для добровольного возмещения убытков обществом. Если общество не заплатит штраф и не предоставит обоснованного ответа, штраф взыщут в судебном порядке.

Что известно о предприятии

скрін

скрін

С открытых источников известно, что данное предприятие зарегистрировано в Одессе. Владельцем является Тяпкин Андрей Николаевич. Предприятие находится по адресу улица Моторная, 8А. Основной профиль работы: переработка молока и производство сыра, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, а также производство детского питания и диетических пищевых продуктов. За данным предприятием закреплены 4 торговых марки.

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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Одесса экологическая угроза
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