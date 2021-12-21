В Одессе после небольшого снегопада рухнуло дерево. Видео

В Одессе 21 декабря выпал снег и сразу после этого рухнуло дерево. Большое растение упало на площади Деревянко.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Что известно о происшествии

Дерево рухнуло со стороны Ицхака Рабина через дорогу от торговых рядов. Во время падения растение зацепило провод, оборвав его. Предварительно известно, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Впрочем, упавшее дерево перекрыло тротуарную зону для пешеходов. Одесситы обходят растение через клумбы или проезжую часть.

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