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В Одессе на заводе презентовали авиационные новинки бизнес-класса. Фото

Одесса
21 декабря 11:11
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Мероприятие прошло на проспекте Небесной сотни
В Одессе на заводе презентовали авиационные новинки бизнес-класса. Фото

В Одессе презентовали новинки авиатехники бизнес-класса. Открытие прошло 21 декабря в стенах Одесского авиационного завода.

О таком сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Что было на выставке

Современные вертолеты стояли в здании завода и за его стенами на проспекте Небесной Сотни. Посмотреть на новинки собрались СМИ с парой десятков желающих. У присутствующих была возможность оглядеть технику снаружи и детально осмотреть кабину водителя с панелью управления. 

В Одессе показали авиационные новинки бизнес-класса - фото

Работа завода

Отметим, что в этом году "Укроборонпром" не продлил контракт с гендиректором авиационного завода Виталием Юхачевым. Он бессменно руководил предприятием со времен СССР. С 2018 года учреждение принимает участие в международном проекте по разработке и выпуску самолетов в Украине, а именно с компанией из США Aviastar Invest Corp и чешской фирмой DISTAR CZ a.s.

В Одессе показали авиационные новинки бизнес-класса - фото

В Одессе показали авиационные новинки бизнес-класса - фото

Технические обновления Одесской области

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесса вертолет завод
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