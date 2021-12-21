В Одессе на заводе презентовали авиационные новинки бизнес-класса. Фото

В Одессе презентовали новинки авиатехники бизнес-класса. Открытие прошло 21 декабря в стенах Одесского авиационного завода.

О таком сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Что было на выставке

Современные вертолеты стояли в здании завода и за его стенами на проспекте Небесной Сотни. Посмотреть на новинки собрались СМИ с парой десятков желающих. У присутствующих была возможность оглядеть технику снаружи и детально осмотреть кабину водителя с панелью управления.

Работа завода

Отметим, что в этом году "Укроборонпром" не продлил контракт с гендиректором авиационного завода Виталием Юхачевым. Он бессменно руководил предприятием со времен СССР. С 2018 года учреждение принимает участие в международном проекте по разработке и выпуску самолетов в Украине, а именно с компанией из США Aviastar Invest Corp и чешской фирмой DISTAR CZ a.s.

Технические обновления Одесской области