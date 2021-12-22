В Одессе на Среднефонтанской улице столкнулось два автобуса: на дороге пробки

В Одессе, 22 декабря, произошло ДТП с участием двух автобусов на улице Среднефонтанская.

Видео с места происшествия опубликовал один из каналов в Telegram.

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Что случилось

На видео видно, что на улице Среднефонтанская столкнулись автобусы, чем повлекли осложнение движения на дороге. Водители жалуются на пробки и простой. На месте сейчас работает полиция. Детали ДТП устанавливаются.

Карта пробок

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