В Одессе на Среднефонтанской улице столкнулось два автобуса: на дороге пробки

В Одессе, 22 декабря, произошло ДТП с участием двух автобусов на улице Среднефонтанская.
Видео с места происшествия опубликовал один из каналов в Telegram.
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На видео видно, что на улице Среднефонтанская столкнулись автобусы, чем повлекли осложнение движения на дороге. Водители жалуются на пробки и простой. На месте сейчас работает полиция. Детали ДТП устанавливаются.
В Одессе перед судом предстанет сотрудница полиции, которая проехала на красный свет светофора и врезалась в автомобиль.