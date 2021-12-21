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В Одессе на проекте Жеваховой горы "распилили" миллион гривен: будут судить инженера и директора

Одесса
21 декабря 13:11
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Фактически на ремонт потратили менее 30% от всей суммы
В Одессе на проекте Жеваховой горы "распилили" миллион гривен: будут судить инженера и директора

Подрядчик проекта зоны отдыха на Жеваховой горе внес ложные сведения в документацию. Из-за ущерба в миллион гривен прокуроры в Одессе будут судить инженера технадзора.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Почему будут судить инженера

Рабочий технадзора не проверил достоверность актов приемки выполненных строительных работ, которые он получил от директора. В них были внесены увеличенные объемы и стоимость фактически выполненных работ. В отношении директора предприятия-подрядчика обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. Инженеру объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Проект на Жеваховой горе – что должны были сделать

За 1,3 миллиона гривен должны были установить стелу с надписью "Жевахова гора" из железобетонных букв. Также в проекте были предусмотрены ротонда и колонна, стилизованные под "греческий стиль". Для граждан должны были установить десять лавок для отдыха, пешеходную тропу, обустроенную бордюрными камнями.

Однако, как установила экспертиза, надпись не соответствует сметной документации. Она была обита некачественным материалом и не соответствует фактическим размерам, а "греческий стиль" выполнен не был. Бордюрные камни вообще отсутствуют, вместо них хаотично разбросаны виноградные столбы, которые никак не зафиксированы. Общая стоимость работ составляет 340 тысяч гривен. 

Новости Одессы о строительстве

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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