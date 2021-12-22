В Одессе "на горячем" задержали карманника

В Одессе "на горячем" задержали мужчину, который обворовывал людей в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Уже имеет судимость за аналогичное преступление

Злоумышленника задержали только что он вышел из маршрутного такси с похищенным у юноши мобильным телефоном.

Пока у правонарушителя изъяли гаджет, на спецлинию "102" поступило сообщение и от его владельца. Молодой человек рассказал, что видел в маршрутке возле себя фигуранта, но не заметил, как он присвоил его имущество.

"Злоумышленник выходил на противоправный промысел поздно вечером, когда на улице темно, а люди утомлены", – рассказывает начальник оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска Сергей Федоришин.

Мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление. Ему грозит наказание арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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