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В Одессе на Екатерининской горит двухэтажный дом. Видео

В центре Одессы произошел пожар 21 декабря. На улице Екатерининской загорелась квартира в двухэтажном доме.

О таком сообщает Telegram-канал "Курс Одесса".

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Что известно о пожаре

На месте происшествия находятся три машины ГСЧС. Спасатели ликвидируют огонь, в том числе поднимаясь по лестнице в горящее помещение.

Распространенный огонь создал сильное задымление. Из квартиры вырывается черный дым. Пока о пострадавших речь не шла, но коллеги из "УСИ" передавали, что из дома слышались крики людей. Спасатели в дальнейшем будут устанавливать причину пожара и нанесенный ущерб.

Пожары в Одессе

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесса пожар
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