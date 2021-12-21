В Одессе на благотворительные средства судей открыли детскую площадку возле суда. Фото

В Одессе при Киевском районном суде появилась детская площадка. На открытие приглашали аниматоров.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Позаботились и о родителях

"За благотворительные средства судейского коллектива при суде открыли детскую площадку", – говорится в сообщении.

Для детей, проживающих в домах вблизи суда, состоялся настоящий праздник – на ребят ждали веселые игры с аниматорами и сладости.

"Мы с судьями посоветовались, и решили, что ко Дню святого Николая открытие детской площадки, станет приятным подарком для детей, проживающих вблизи суда и ежедневно проходящих мимо него, идя в школу или детские сады", – отметил председатель суда.

Нередкими бывают случаи, когда граждане приходят в суд вместе с детьми. Теперь они смогут приятно проводить время на площадке, ожидая своих родителей.

"Рядом с детской площадкой обустроена и зона для взрослых: установлены удобные стулья для родителей, которые будут приходить с детьми", – добавили в сообщении.

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